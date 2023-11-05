Olaylı Brezilya GP'sinde kazanan Max Verstappen
Formula 1 Brezilya Grand Prix'inde kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Formula 1'de takvimin 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu. Mclaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris ikinci olurken podyumun son basamağında Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso yer aldı.
İLK TURDA ORTALIK KARIŞTI
Yarışın başlamsaıyla beraber daha ilk virajda Williams sürücüsü Alex Albon ile Haas sürücüleri Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg arasında kaza yaşandı.
Yaşanan kazanın ardından hem Albon hem de Magnussen yarışa veda ederken, Alex Albon'dan çıkan tekerleğin araca isabet etmesi sonucunda Alpha Tauri sürücüsü Daniel Ricciardo'nun aracında da sorun oluştu.
Ferrari'nin Monakolu sürücüsü ve normalde yarışa ikinci sırada başlayacak olan Charles Leclerc'de formasyon turunda bariyerlere çarparak yarışa başlayamadı.
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