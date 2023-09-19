Eski Dışişleri Bakanı hakkında 'evlilikdışı ilişki' iddiası

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:15

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:15

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), eski Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın evlilikdışı ilişki nedeniyle görevden alındığını yazdı.

Kimlikleri paylaşılmayan Çinli yetkililer, WSJ'ye 57 yaşındaki eski bakanın 27 Temmuz 2021 - 5 Ocak 2023'te Pekin'in Washington Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde yaşadığı evlilikdışı ilişki nedeniyle görevden alındığını söyledi.

Buna göre Çin'in evlilikdışı ilişkisinden bir çocuğu olduğu da belirtildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, üst düzey yetkililer, söz konusu bilgilerin Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) eski bakanla ilgili başlattığı soruşturma hakkında geçen ay düzenlediği toplantıda paylaşıldığını ifade etti.

Toplantıda, eski diplomatın çocuğunun ve ilişki yaşadığı kadının adının açıklanmadığı bildirildi. WSJ de bu kişilerin kimliklerinin tespit edilemediğini aktarırken, Çin'in çocuğunun ABD'de yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Çin Gang, 25 Haziran'da son basın toplantısını yaparak ortadan kaybolmuştu. Pekin yönetimi, eski bakanın sağlık sorunları nedeniyle halk karşısına çıkmadığını açıklarken, Çin'in Hong Konglu bir spikerle ilişki yaşadığı da öne sürülmüştü.

14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 24 Temmuz'da açıkladığı kararla, Aralık 2022'de göreve başlayan Çin'in yerine ÇKP Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi atanmıştı.

Kaynaklar, Çin hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini de söyledi. Buna göre eski bakanın yaşadığı evlilikdışı ilişkide ülkenin ulusal güvenliğine zarar verebilecek bir durumun oluşup oluşmadığı araştırılıyor.