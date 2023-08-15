Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa'nın partisinin temsilcisi öldürüldü

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:41

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:41

Ekvador halkı, Pazar günü erken devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına kaotik bir ortamda gidiyor.

Eski Devlet Başkanı Rafael Correa tarafından kurulan "Yurttaş Devrim Hareketi"nin temsilcilerinden Pedro Briones'in, Esmeraldas eyaletinde evinin yakınlarında öldürüldüğü bildirildi.

Correa ve partinin başkan adayı Luisa Gonzalez'in de aralarında bulunduğu parti temsilcileri, Esmeraldas'taki San Mateo bölgesinin parti başkanı Briones'in öldürüldüğünü doğruladı.

Luisa Gonzalez, "Ekvador en kanlı dönemini yaşıyor. Bunu beceriksiz bir hükümetin tamamen terk edilmesine ve mafyalar tarafından ele geçirilen bir devlete borçluyuz. Şiddetin eline düşen yoldaş Pedro Briones'in ailesine dayanışma duygularımla kucaklıyorum" dedi.

DEVLET BAŞKANI ADAYINA SUİKAST

Seçime günler kala geçtiğimiz günlerde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, bir kampanya etkinliğinden çıktıktan sonra Quito'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Villavicencio'ya yönelik suikastın şüphelisi Los Choneros çetesinin lideri Adolfo Macias, güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan bir hapishaneye nakledildi.

Ekvador'daki suçlara karşı sert tedbirler vaat eden Villavicencio'nun öldürülmesi ülke genelinde şok etkisi yarattı.

Koronavirüs pandemisinden bu yana Ekvador'da cinayet oranı artarken, ülkenin hapishaneleri de sık sık ölümcül isyanlara sahne oluyor.