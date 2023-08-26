Eski FARC mensupları, köylülerin giriş ve çıkışlarına engel oldu

Yayınlanma: 26.08.2023 - 08:27

Güncelleme: 26.08.2023 - 08:27

Ulusal basında çıkan habere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia köyünde yaşayan yaklaşık 6 bin kişi FARC muhaliflerinin silahlı tehdidi nedeniyle köylerinde mahsur kaldı.

Toplum lideri Guido Rivera yerel basına açıklamasında, ordunun bölgeyi terk etmesi nedeniyle silahlı grupların köylüleri canlı kalkan olarak kullandığını ve halka baskı yaptığını öne sürdü.

Yasa dışı silahlı grupların köyün elektriğini ve suyunu zaman zaman kestiğini belirten Rivera, bölgede kamu düzeninin yeniden sağlaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Öte yandan ordudan yapılan açıklamada, silahlı grupların eylemleri kınanarak, bölgede kamu düzeninin yeniden sağlanacağı ifade edildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, köylülerin gıda kıtlığı yaşadığı ve silahlı grupların ablukası devam ettiği takdirde ciddi sağlık sorunlarının baş gösterebileceği öne sürüldü.

Topyekun barış politikası kapsamında ülkedeki silahlı gruplarla ateşkes görüşmeleri yürüten hükümet, özellikle eski FARC mensuplarının eylemleri nedeniyle ciddi sorunlarla boğuşuyor.