Eski Filistin Meclis Başkanı gözaltına alındı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:47

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:47

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Duveyk'in evini kuşattı.

İsrail askerleri, ciddi sağlık sorunları yaşayan 75 yaşındaki Duveyk'e ailesinin yanında kötü muamelede bulundu ve gözaltına aldı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Duveyk'in yeniden gözaltına alınması kınandı.

Açıklamada, "Hamas, suçlu işgalci İsrail'in Duveyk'i serbest bıraktıktan birkaç gün sonra barbarca ve intikam alma amacıyla yeniden gözaltına almasını en güçlü ifadelerle kınıyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Duveyk'in ve alıkonulan Filistinlilerin iradesini kıramayacağına vurgu yapılan açıklamada, dünyadaki yasama meclislerine, insan hakları ile hukuk kuruluşlarına Duveyk'in gözaltına alınmasını kınama ve serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in alıkonulan Filistinlilere yönelik saldırgan ve intikam amacı taşıyan uygulamalarının durdurulması için hareke geçilmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca Duveyk'in hayatından ve güvenliğinden tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğunun altı çizildi.

Ciddi sağlık sorunları yaşayan 75 yaşındaki Duveyk, "güvenlik tehdidi" oluşturduğu gerekçesiyle 17 Ekim 2023'te gözaltına alınmış ardından hakkında 6 ay "idari tutukluluk" kararı verilmişti.

İsrail ordusu, 13 Haziran'da El Halil kenti yakınlarında bulunan Zahiriyye askeri kontrol noktasında Duveyk'i serbest bırakmıştı.

Aralık 2023'te Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Macid en-Neccar, İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Hapishanesinde çok zor sağlık koşulları altında olduğunu, uygun tedavi görmediğini ve ailesiyle görüştürülmediğini söylemişti.

Hamas, 2006 yılında genel seçimleri büyük çoğunlukla kazandığında, Batı Şeria'nın El Halil kentinden seçilen Duveyk, Meclis Başkanlığına getirilmişti.

Duveyk, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'taki Anayasa Mahkemesi'nin parlamentonun feshine karar verdiğini duyurduğu 2018 yılına kadar görevini yürütmüştü.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.