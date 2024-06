Binlerce öğrenciden İsrail karşıtı protesto: Google ve Amazon'da çalışmayı reddettiler!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:18

Güncelleme: 19.06.2024 - 12:18

120'den fazla üniversiteden kendini STEM alanında tanımlayan bin 100'den fazla öğrenci ve genç çalışan, şirketler İsrail hükümetine bulut bilişim hizmetleri ve altyapısı sağlayan 1,2 milyar dolarlık Project Nimbus'a katılımlarını sonlandırana kadar Google ya da Amazon'da iş ya da staj kabul etmeyeceklerine dair bir taahhütname imzaladı.

Söz verenler arasında Stanford, UC Berkeley, San Francisco Üniversitesi ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'nden lisans ve yüksek lisans öğrencileri yer aldı. Bu okullardan bazı öğrenciler Çarşamba günü Google'ın San Francisco ofisinin önünde teknoloji çalışanları ve aktivistlerle birlikte Project Nimbus karşıtı bir mitinge de katıldı.

Kariyer hizmeti College Transitions'ın LinkedIn'den kamuya açık verileri kullanarak derlediği verilere göre, Amazon ve Google en iyi STEM okullarından mezun olanlar için en iyi işverenler. Verilere göre 2024 yılı itibariyle 485 UC Berkeley mezunu ve 216 Stanford mezunu Google'da çalışmaktadır.

Google ve Amazon'a yönelik en son tepkiye işaret eden bu taahhüt, teknoloji çalışanları ile Müslüman taban hareketi MPower Change ve savunuculuk grubu Jewish Voice for Peace aktivistlerinden oluşan bir koalisyon olan No Tech for Apartheid (NOTA- Apartheid için Teknoloji Yok) tarafından düzenlendi. NOTA, 2021'den bu yana Google ve Amazon'un Project Nimbus'u ve İsrail hükümeti için yapılan diğer tüm çalışmaları boykot etmesini ve elden çıkarmasını savunuyor.

Taahhütnamede "Filistinliler İsrail'in gözetim ve şiddetinden zaten zarar görüyor. Amazon ve Google, kamu bulut bilişim kapasitesini genişleterek ve en son teknolojilerini İsrail işgal hükümetine ve ordusuna sunarak, İsrail apartheid'ının daha verimli, daha şiddetli ve Filistinliler için daha da ölümcül olmasına yardımcı oluyorlar" ifadeleri yer alıyor.

NOTA geçtiğimiz birkaç ay içinde Project Nimbus'u hedef alan çeşitli eylemler düzenledi. NOTA organizatörlerinden Eddie Hatfield, Mart ayında New York'ta Google sponsorluğunda düzenlenen bir teknoloji konferansında Google İsrail genel müdürünün sözünü kesmesinin ardından Google'dan kovuldu. Daha sonra yine NOTA tarafından organize edilen ve Google'ın New York ve Sunnyvale ofislerinde Project Nimbus'a karşı düzenlenen oturma eyleminin ardından 50'den fazla Google çalışanı işten çıkarıldı.

Google, Project Nimbus'un gizli veya askeri işlere "yönelik olmadığını" iddia etmişti, ancak çeşitli belge sızıntıları sözleşmeyi İsrail ordusu için yapılan işlerle ilişkilendirdi.