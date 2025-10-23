Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, tutuklu bulunduğu cezaevinde mahkumlar tarafından taciz edildi

Paris’teki La Santé Cezaevi'nde kaydedildiği anlaşılan videolarda, bazı mahkûmların Sarkozy’ye seslenerek hakaret ettikleri ve tehditler savurdukları duyuluyor. Görüntülerin bir mahkûm tarafından cep telefonuyla çekildiği düşünülüyor. Olayın ardından Fransız polisi, üç mahkûmu gözaltına aldı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Paris Savcılığı, olayla ilgili ölüm tehdidi soruşturması başlattı. Cezaevinde yapılan aramalarda iki cep telefonuna el konuldu. Savcılık, “La Santé Cezaevi müdürlüğü tarafından gönderilen bir videoda, Sarkozy’nin cezaevine gelişi sırasında kendisine yöneltilen tehditlerin tespit edildiğini” açıkladı. Reuters’a göre, üç mahkûm bu kapsamda sorgulandı.

NEDEN TUTUKLANDI?

Sarkozy, 2007 yılında kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kampanyasını, 'Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya’dan gönderilen yasa dışı fonlarla finanse etmek' suçlamasıyla yargılanıyordu.

Paris Mahkemesi’nin 25 Eylül 2025 tarihli kararına göre Sarkozy, 'suç örgütü kurmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın temyiz süreci devam etse de mahkeme bu sürecin, 'ceza infazını durdurmayacağına' hükmetti.

Sarkozy, Paris’in 14. bölgesinde bulunan La Santé Cezaevi’ne götürüldü. 9 metrekarelik bir hücreye yerleştirildiği bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle, 'yüksek riskli ve hassas mahkûmlar' bölümünde tutuluyor. Diğer mahkûmlarla teması sınırlandırılmış durumda.

Sarkozy’nin avukatı, müvekkilinin cezaevinde özel olarak korunan bir bölümde tutulduğunu doğruladı; ayrıca, herhangi bir ayrıcalıklı muamele görmediğini ve şartlı tahliye başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

İLK CEZASI DEĞİL

Sarkozy’nin siyasi kariyeri, 2007-2012 yılları arasında yürüttüğü cumhurbaşkanlığı ile zirveye çıkmıştı. Görevi süresince; göçmen karşıtı söylemler, ekonomik liberal politikalar ve Avrupa Birliği (AB) içindeki sert tavırlarıyla dikkat çeken eski lider, aynı zamanda Fransız sağının yeniden yapılandırılmasında da kilit rol oynamıştı.

Ancak 2012’de sosyalist François Hollande’a karşı kaybettiği seçimin ardından hakkında açılan soruşturmalar, siyasi kariyerini gölgede bıraktı. 2023 yılında görülen 'telekulak' davasında da 3 yıl hapis cezası almış, ancak ev hapsiyle infaz edilmişti.