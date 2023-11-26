Eski Fransız büyükelçilerden Hamas açıklaması: 'Hayal ürünü'

Eski Fransa büyükelçileri, Hamas'ın yok edilmesi düşüncesini değerlendirdi. Eski büyükelçiler, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefini "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:07
Eski Fransız büyükelçilerden Hamas açıklaması: 'Hayal ürünü'
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Eski Fransız büyükelçileri, Fransa'nın önde gelen Le Monde gazetesine, Hamas hakkında değerlendimelerde bulundu. Eski büyükelçiler, Gazze'deki savaşa siyasi bir çözüm bulunması çağrısında bulundu ve İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefini "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze'de "beyhude olduğu kadar acımasız ve giderek daha fazla tartışmalı" bir topyekûn savaş stratejisine giriştiğini söyleyen 18 eski büyükelçi, "'Hamas'ı yok etmek' gerçekçi bir hedeften ziyade bir slogan" dedi.

Eski büyükelçiler, "2006 yılında İsrail 'Hizbullah'ın kökünü kazıma' arzusunu ilan etmişti ve bunun sonuçları da biliniyordu. Böyle bir strateji aldatıcıdır. Daha şimdiden beş ölümcül askeri harekatın hedefi olan Hamas, kaçınılmaz olarak yeniden doğacaktır. Ordu, Gazze'de olduğu kadar Batı Şeria'da da Filistin nüfusunun büyük bir bölümü tarafından Filistin yönetimi yerine desteklenen bir hareketi yenemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Eski diplomatlar, Kudüs'ün ilhakına ve Batı Şeria'da artan yerleşimci işgali sebebiyle iki devletli bir çözümün "inşa edilmesi giderek zorlaşmasına" rağmen hala denemeye değer olduğunu söyledi.


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