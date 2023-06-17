Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili: Putin tarafından zehirlendim

Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:09

Güncelleme: 17.06.2023 - 15:09

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bulunduğu cezaevinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "zehirlendiğini" iddia etti.

Daily Express'e konuşan Saakaşvili, kilo kaybının ve organ hasarı teşhisinin tesadüf olmadığını savundu.

İtiraz ettiği suçlamalar nedeniyle 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan Saakaşvili, sağlık sorunları nedeniyle Tiflis'teki bir hastaneye nakledilmiş durumda.

Putin'in kendisinden "intikam" aldığını öne süren Saakaşvili, "Zehirlenmem Putin'in selamıydı. Siyasi süreçten tamamen izole edilmiş bir hapishaneye dönüştürülmüş bir klinikte tutuluyorum" dedi.

Saakaşvili, "ABD senatörleri, milletvekilleri ya da Ukraynalı ileri gelenler de dahil olmak üzere Gürcü ya da yabancı hiçbir milletvekilinin beni ziyaret etmesine izin verilmiyor" diye konuştu.