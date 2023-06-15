New York Times: ABD, Rusya'dan uranyum tedarik etmeyi bırakamaz

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta yer alan bir yazıda, "ABD'li şirketlerin Rus nükleer yakıtı için yılda yaklaşık bir milyar dolar ödemeye devam ettiği" belirtilirken, "ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum tedarik etmeyi reddedemeyeceğini" yazıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:41
New York Times: ABD, Rusya'dan uranyum tedarik etmeyi bırakamaz
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum tedarik etmeyi "reddedemeyeceğini" yazdı.

New York Times'ta yer alan bir yazıda, "Rosatom ile rekabet edebilecek hacimde uranyum üretmek on yıldan fazla zaman alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, Washington'un Moskova ile ekonomik bağlarını koparma arzusuna rağmen, "ABD'li şirketlerin Rus nükleer yakıtı için yılda yaklaşık bir milyar dolar ödemeye devam ettiği" kaydedilerek, "ABD'nin ihtiyaç duyduğu zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte birini Rusya'dan ithal ettiği" hatırlatıldı.

Yazıda, Washington yönetiminin "fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaya çalıştıkça, nükleer enerjiye olan bağımlılığının da artacağı" belirtildi.

Yazıda ayrıca, "hiçbir ABD şirketinin uranyum zenginleştirmediği, bunu sadece Ohio'da bir tesisi bulunan Avrupa konsorsiyumu Urenco'nun yaptığı ve geri kalanının Avrupa ülkelerinden geldiği" kaydedildi.


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