Eski güzellik kraliçesi, 18 aylık bebeği öldürmekle suçlanıyor

ABD’nin Georgia eyaletinde, eski bir güzellik yarışması birincisi olan 20 yaşındaki Trinity Poague, erkek arkadaşının 18 aylık bebeğini yurt odasında döverek öldürmekle suçlanıyor. Poague, ağır suçlamalara rağmen mahkemeye “suçsuz” olduğunu beyan etti.

Poague, kasıtlı adam öldürme, birinci derece çocuk istismarı, ağırlaştırılmış darp ve felony murder dahil çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. Savcılık, Poague’nin küçük Jaxton Angeles’a “kasıtlı şekilde ağır travma” uyguladığını öne sürdü.

İddianameye göre Poague, çocuğa zarar vermek istediğini açıkça belirten mesajlar atmış, bir mesajında “Onu yumruklamak istiyorum” demişti.

ÇOCUK ODADA NEFESSİZ BULUNDU

14 Ocak 2024’te Georgia Southwestern State University kampüsünde kalan Poague, erkek arkadaşı Julian Williams pizzayı almak için odadan ayrıldıktan kısa süre sonra onu arayarak “Çocuk nefes almıyor” dedi.

Williams bebeğini hastaneye götürdü ancak 18 aylık Jaxton, saat 16.00 sularında yaşamını yitirdi.

Savcılık, olay anına dair şu detayları paylaştı:

Çocuğun beyninde ciddi kanamalar,

Karaciğerinde yırtılma,

Yüz ve boyunda taze morluklar,

Kafatasının arkasında kanamalı kırık,

tespit edildi. Bu bulguların, kısa bir süre önce uygulanmış “şiddetli darbelere” işaret ettiği belirtildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcı Lewis R. “Bud” Lamb, çocuğun yaralarının yataktan düşme gibi sıradan bir kazayla açıklanamayacağını söyledi:

“Bu bir gece önce olmuş olamaz. Bir yataktan düşerek oluşamaz. Bu yaralar, çocuğun acil servise getirildiği andan sadece birkaç dakika önce gerçekleşmiş olmalı.”

Savcı, bebeğin önceki gece dışarıda yemek yerlerken sağlıklı olduğunu, üzerinde hiçbir yara izi bulunmadığını vurguladı.

Poague’nin olaydan önce oda arkadaşı Paris’e gönderdiği mesajlarda bebeğe yönelik öfkesini ifade ettiği ortaya çıktı.

İddialara göre Poague:

“Çocuk benden nefret ediyor, ben de ondan nefret ediyorum.”

“Lütfen benim odamda kal, çok huysuz, Julian hiç yardımcı olmuyor.”

şeklinde mesajlar atmıştı.

“KONTROLCÜ BİR ERKEK ARADAŞ”

Poague’nin avukatı W.T. “Tim” Gamble ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, Williams’ın “kontrolcü biri olduğunu” ve olay gecesi alkol aldığını savundu. Gamble, mesajları kabul etmekle birlikte “suçu ispatlayan hiçbir fiziksel delil olmadığını” öne sürdü.

Poague, tutuklanmasının ardından Miss Donalsonville unvanını kaybetti. Yerel basına göre unvan, yarışmayı düzenleyen kurum tarafından geri çekildi.

Bebek Jaxton’ın babası Julian Williams için açılan GoFundMe kampanyası 12 bin dolardan fazla bağış topladı. Bağışlar, baban