Eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor
İngiltere'de eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki "uygunsuz saldırı" suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.
Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından 70 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında dava açılmasına izin verildiğini bildirdi.
Davanın açılmasına neden olan iki "uygunsuz saldırının" 1996'da
gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların
devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip
olduğunu aktardı.
Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.
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