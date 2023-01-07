Eski İngiliz komutandan Prens Harry'e ihanet suçlaması: Kendi güvenliğini de tehlikeye attı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 11:50

Güncelleme: 07.01.2023 - 11:50

Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki askerlik görevi sırasında "25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" öne sürmüş, ardından birçok eski İngiliz askerler tarafından tepki toplamıştı.

Afganistan'daki İngiliz birliklerinin eski komutanı Albay Richard Kemp, Prens Harry'i birlikte görev yaptığı arkadaşlarına "ihanet etmekle" suçladı.

Richard Kemp, Harry'i "İngiliz birliklerini intikam saldırısı riskiyle karşı karşıya bırakmakla" suçlayarak, itiraflarının, "hem Harry'nin hem de ordunun güvenliğine yönelik tehditleri arttıracağı" uyarısında bulundu.

"KENDİ AYAĞINA SIKTI"

Kemp, "Bu, Harry'nin kendi güvenliğine zarar verir. Kendi ayağına kurşun sıktı. Afganistan'da savaşan Harry hem orduda hem de ülkede çok güçlü bir itibar kazandı. Bu itiraflar, bu itibara zarar verecek ve ben de dahil olmak üzere daha önce ona büyük saygı duyan insanlar tarafından aynı gözle bakılmayacak. Bu durum bazı insanları dünyanın herhangi bir yerinde İngiliz askerlerine yönelik bir saldırı girişiminde bulunmaya teşvik edecektir. Kendi kişisel güvenliği üzerindeki etkisi daha da büyüktür" dedi.

Harry'i, öldürdüğünü iddia ettiği Taliban üyelerini insan olarak görmediğini söylediği için de eleştiren Kemp, "İngiliz ordusunun kendisi de dahil olmak üzere insanları, düşmanı insan olarak görmemeleri için eğittiğini ima ediyor, ki bu gerçeklerden çok uzak. Ordu, savaş alanında masum siviller ile savaşçıları birbirinden ayırmak konusunda son derece dikkatlidir" diye konuştu.