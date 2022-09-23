Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dili sürçtü: Putin'e 'ilham veren liderliği' için teşekkür etti
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye teşekkür edeceği konuşmasında dil sürçmesi nedeniyle yanlışıkla Putin’e 'ilham veren liderliği' için teşekkür etti. Olayın ardından Johnson, hatasını düzeltti.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın işgalinden bu yana desteklediği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye teşekkür edeceği konuşmasında dil sürçmesi nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin’e 'ilham veren liderliği' için teşekkür etti.
The Independent’ta yer alan habere göre, eski Britanya Başbakanı Boris Johnson görevi bıraktıktan sonra ilk defa katkı sağladığı Avam Kamarası toplantısında Muhafazakâr Partili milletvekili olarak söz aldı.
Johnson, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı direnişinin başarılı ilerlediğini belirterek sebeplerini sunduktan sonra dili sürçerek Vladimir Putin’e 'ilham veren liderliği' için teşekkür etti ardından hatasını anlayarak ivedilikle düzeltti.
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