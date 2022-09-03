İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"nden ötürü tebrik etti.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin artan İngiltere-Türkiye ticaretini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.
Liderlerin, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için genişletmeyi temenni ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca, savunma teknolojisi ve nükleer enerjide iş birliğini artırmak için heyecan verici yeni fırsatları ele aldıkları vurgulandı.
JOHNSON'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK
Açıklamada, "Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti” ifadesine yer verildi.
Ayrıca, açıklamada, Johnson’ın, Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımların sürdürülmesi dahil Ukrayna'nın sebepsiz işgaline karşı bu ülkeyi destekleyeme devam etmenin önemini vurguladığı bildirildi.
Liderlerin, gelecek için birbirlerine iyi dilek temennisinde bulundukları kaydedilen açıklamada, Johnson ve Erdoğan'ın, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkinin güçlenerek devam edeceği konusunda mutabık olduğunun altı çizildi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
- Arka planını yazdı: 'Ankara rahatsızdı'