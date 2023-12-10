Eski İngiltere İçişleri Bakanı Filistin'e destek yürüyüşünü hedef aldı

Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:03

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:03

İngiltere hükûmetinde Filistin'e destek yürüyüşlerine "Nefret yürüyüşü" dediği için tepki çeken ve Başbakan Sunak ile ters düştükten sonra geçen ay görevinden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman, 9. kez düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünü de eleştirdiği X paylaşımında, "Londra'da antisemitizmi ve nefreti gördüğümüz yürüyüş bir kez daha gerçekleşirken, demokrasilerin BM'de safça ve ikiyüzlü şekilde ateşkes tasarısı için oy verdiğini görmek üzücü oldu. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini için ABD'ye teşekkür ederiz. İngiltere'nin çekimser kalması ise hayal kırıklığı yarattı." değerlendirmesini yaptı.

Braverman'ın yanı sıra eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick ise İngiltere'nin BMGK'deki "ateşkes" oylamasında çekimser kalmasına tepki gösterdi.

Jenrick ise X paylaşımında, "İngiltere'nin dün akşamki BM oylamasında çekimser oy kullanması hayal kırıklığıdır. Müttefiklik önemlidir. Hamas ve terörizme karşı savaşmak önemlidir. İsrail'in yanında durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Jenrick, düzensiz göç konusunda Ruanda'yla imzalanan yeni anlaşma konusunda fikir ayrılığı yaşadığı için istifa etmişti

ATEŞKES ÖNERGESİNİ İSKOÇYA VE GALLER KABUL ETMİŞ, İNGİLTERE REDDETMİŞTİ

Ülkede 14 Ekim'den beri düzenlenen yürüyüşler için "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'a tepki gösterilmiş, Braverman, kabine değişikliği kapsamında 13 Kasım'da görevinden alınmıştı.

Braverman, Filistin bayrağı sallamanın ve Filistin'e destek sloganlarının "duruma göre" teröre destek sayılabileceğini de söylemişti. Londra Metropolitan Polisi ise yürüyüşün çoğunlukla barışçıl geçtiğini ve engellemek için yasal bir neden bulunmadığını açıklayarak eski bakanla ters düşmüştü.

Ülkede ayrıca İngiltere Parlamentosu ile Galler ve İskoçya Bölgesel parlamentolarında ateşkes çağrısı içeren önergeler oylanmıştı. İngiltere Parlamentosu önergeyi reddederken İskoç ve Galler Bölgesel parlamentoları kabul etmişti.