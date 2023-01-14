Eski İran Savunma Bakan yardımcısı Alireza Akbari idam edildi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:09

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 12:10

İran tarafından 1997-2005 yılları arasında İran Savunma Bakan yardımcısı olan Alireza Akbari'ye, geçtiğimiz günlerde İngiltere adına "casusluk" yaptığı iddiasıyla idam cezası verilmişti.

Alireza Akbari, "yolsuzluk yapmak ve istihbarat aktararak ülkenin iç ve dış güvenliğine zarar vermek" suçundan bugün idam edildi.

"KORKAKÇA BİR İNFAZ"

İngiltere Başbakan Rishi Sunak, Tahran'ın infazından dolayı "dehşete düştüğünü" söyledi.

Rishi Sunak, "Bu, kendi halkının insan haklarına saygı duymayan barbar bir rejim tarafından gerçekleştirilen duygusuz ve korkakça bir eylemdi" dedi.

İdam, İngiliz yetkililerin Heathrow'da ele geçirilen ve İran'la bağlantılı olduğu düşünülen bir uranyum sevkiyatını soruşturduğu bir sırada gerçekleşti.

2019'DAN BU YANA HAPİSTEYDİ

Akbari, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve 1997-2005 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yapan Ali Şemhani'nin yardımcılığını yaptı.

Akbari, 2019 yılından beri cezaevinde bulunuyordu.