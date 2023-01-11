İranlı komutan Fransız Charlie Hedbo'nun yöneticilerini Salman Rüşdi'yi hatırlatarak tehdit etti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:32

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:32

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, Hamaney karikatürleri nedeniyle Charlie Hebdo'nun yöneticilerinden "intikam" alınacağını söyledi.

"Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken, hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan ve Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğrayan Rüşdi'yi hatırlatan Selami, "Fransızları ve bu derginin yöneticilerini Salman Rüşdi'nin kaderine havale ediyorum." dedi.

Selami, Rüşdi'nin yıllar sonra "cezalandırıldığını" ifade ederek, "Bu, dünyada kimsenin İslami kutsal değerlere hakaret etmeye cesaret edemeyeceğini bilenler için bir derstir.” ifadelerini kullandı.

CHARLİE HEBDO’DA YAYIMLANAN KARİKATÜRLER

Charlie Hebdo dergisi, "İran'daki protestoları desteklemek amacıyla" geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak 4 Ocak'ta Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.

Olayın ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığı'na çağıran İran, Fransa hükümetine protesto notası vermişti.

İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tahran’daki İran Araştırmaları Enstitüsü'nü kapatma kararı almıştı.

Tahran’daki Fransa Büyükelçiliği önünde ve Kum’daki Hazreti Masume Türbesi'nde 8 Ocak Pazar günü de söz konusu karikatürlere tepki amacıyla protestolar düzenlenmişti.

"Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken ve hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.