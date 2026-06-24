Eski İsrail Başbakanı Bennett’ten Starlink itirafı: İran’a alıcılar soktuk

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail’in İran’daki hükümet karşıtı protestoculara destek amacıyla ülkeye Starlink internet alıcıları soktuğunu açıkladı.

2021-2022 yılları arasında İsrail Başbakanı olarak görev yapan Bennett, Kudüs’te düzenlenen JNS Uluslararası Politika Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İran’a “on binlerce Starlink alıcısı” sokulmasına yönelik bir süreç başlattığını söyledi.

Bennett, söz konusu cihazların İran’da hükümet karşıtı protestolar sırasında internet ve sosyal medya erişiminin devam etmesini sağlamak amacıyla planlandığını belirtti.

Starlink’in protestocuların birbirleriyle iletişim kurmasına ve eylemleri koordine etmesine yardımcı olmasının hedeflendiğini ifade eden Bennett, bu altyapının nihai olarak İran yönetimine karşı muhalefeti güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından işletilen Starlink, uydu üzerinden internet bağlantısı sağlıyor. Starlink’in İran’da resmi faaliyet izni bulunmuyor. Buna karşın Musk, daha önce hizmetin ülkede aktif olduğunu açıklamıştı.

NETANYAHU'YA ELEŞTİRİ

Bennett, mevcut İsrail hükümetinin söz konusu planı devam ettirmediğini savundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren Bennett, “Ne yazık ki mevcut yetersiz İsrail hükümeti bunu durdurdu. Protestolar yaşandığında ise bu altyapı hazır değildi” dedi.

Netanyahu’nun ofisinden Bennett’in açıklamalarına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi. SpaceX de konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran yönetimi, ülkede yaşanan protestolar ve kriz dönemlerinde internet erişimini sık sık kısıtlıyor. Ocak ayında meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı ülke çapındaki protestolar sırasında da internete erişimde kesintiler yaşanmıştı.

Reuters, daha önce bazı İranlıların internet kesintileri sırasında Starlink’e yöneldiğini bildirmişti. İran yönetimi ise İsrail ve ABD’yi, ülke güvenliğini hedef almak amacıyla Starlink cihazlarını İran’a sokmakla suçlamıştı.

“İRAN YÖNETİMİ DÜŞECEK”

Sağcı bir partinin lideri olan Bennett, İsrail’de Başbakan Netanyahu’nun yerine geçmek isteyen muhalefet siyasetçileri arasında yer alıyor.

Ülkede seçimlerin ekim ayına kadar yapılması beklenirken Bennett, İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinin İran yönetimine karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu.

Bennett, İran yönetimini “çürümüş, yaşlı, kopuk ve yetersiz” olarak nitelendirerek, “Sovyetler Birliği nasıl düştüyse o da öyle düşecek” ifadelerini kullandı.