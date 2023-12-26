Eski İsrail Genelkurmay Başkanı 'zafere ulaşmanın tek yolunu' açıkladı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve "zafer kazanmak" için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:03
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı 'zafere ulaşmanın tek yolunu' açıkladı
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.


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