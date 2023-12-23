Hamas'tan İsrail açıklaması: İçi boş bir tehdit

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 08:50
Hamas'tan İsrail açıklaması: İçi boş bir tehdit
Abone Ol google-news

Hamas'tan, Galant'ın, Gazze'deki Hamas lideri Yahya es-Sinvar'la ilgili açıklamalarına cevap geldi.

Açıklamada, Galant'ın, "direnişin liderlerini öldürmeye yakın oldukları" yönündeki açıklamalarının, hayali başarıları pazarlamada kullandığı içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten ve sivil yapıları yıkmaktan başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir" denildi.

Galant, daha önce İsrail ordu radyosunun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın yakında İsrail ordusunun tüfekleriyle karşılaşacağını" kaydetmişti.

 

 


israil

İlgili Haberler

ABD basını yazdı: İsrail, iddialarını kanıtlayamadı

ABD basını yazdı: İsrail, iddialarını kanıtlayamadı
İsrail'le ticareti ortaya çıkan Saadet Partili isim görevden alındı

İsrail'le ticareti ortaya çıkan Saadet Partili isim görevden alındı
İsrailli aşırı sağcı Weiss'ten Gazze çıkışı: Tamamında İnşa edeceğiz

İsrailli aşırı sağcı Weiss'ten Gazze çıkışı: Tamamında İnşa edeceğiz

En Çok Okunan Haberler