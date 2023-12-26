Hamas'tan Reuters'a yalanlama: 'Filistinlilerin iç meselesidir'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:16

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:16

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı "Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'de iktidarı bırakmayı reddettiği" yönündeki haberi, Hamas tarafından yalanlandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Reuters'in Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırarak yayınladığı haber hakkında Hamas'ın hiçbir bilgisi yoktur. Çatışmalar kapsamlı bir şekilde durdurulmadan müzakere yapılamayacağını bir kez daha yineliyoruz" denildi.

" HİÇ KİMSE ÇATIŞMALAR SÜRERKEN MÜZAKEREYİ KABUL ETMEZ"

İsrail ile Filistin arasında Mısır öncülüğünde kapsamlı bir ateşkes planı olduğu yönündeki haberlerin ardından Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklamalarda bulundu. Söz konusu haberleri yalanlayan Hamdan, "Hala tartışılan fikirler var. Bizim net tutumumuz, tam bir ateşkes sağlanana ve İsrail Gazze'den çekilene kadar esir değişimi konusunda hiçbir görüşme olmayacağı yönündedir" dedi.

"Hiç kimse çatışmalar sürerken müzakereyi kabul etmez. Ne Hamas ne de bir başkası. Filistinliler için bir çözüm bulmak isteyen herkes işe katliamı durdurarak başlamalıdır. Bu herhangi bir anlaşmaya varmanın ilk adımıdır."

"FİLİSTİNLİLERİN İÇ MESELESİDİR"

Gazze Şeridi'nde ve Filistin topraklarının geri kalanında seçimler yapılana kadar Gazze'yi "Filistinli uzmanlardan oluşan bir heyetin" yönetebileceği yönündeki haberleri reddeden Hamdan şunları söyledi "Filistinlilere kimin liderlik edeceği Filistinlilerin iç meselesidir. Halk kendi liderlerini seçmelidir. Hiç kimsenin, ne ABD'nin, ne İsraillilerin ne de bir başkasının dikte etmeye hakkı yoktur."

MISIR'IN HAMAS VE İSRAİL ARASINDA "ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES" ÖNERDİĞİ İDDIA EDILDI

Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde "üç aşamalı ateşkes" ve tüm mahkumların kademeli olarak serbest bırakılmasını önerdiği iddia edildi. İlk aşamada, 3 ya da 4 haftaya kadar uzatılabilecek 2 haftalık bir ateşkes ve 40 İsrailli mahkuma karşılık 120 Filistinli mahkumun serbest bırakılması planlanıyordu.

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler yapılacağı ve Batı Şeria ve Gazze'de teknokrat bir hükümet kurulmasının tartışılacağı iddia edildi.

Üçüncü aşamada ise "kapsamlı bir ateşkes" sağlandıktan sonra Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli mahkûmların serbest bırakılacağı, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek Filistinli mahkûmların serbest bırakılacağı iddia edildi. Son aşamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesinin ardından yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verileceği iddia edildi.