Eski istihbarat başkanı açıkladı: Sırbistan'daki protestolar nasıl başladı?

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:29

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:30

Geçtiğimiz aylarda istifasıyla gündeme gelen Sırbistan eski Güvenlik ve Enformasyon Ajansı (BIA) başkanı ve Sosyalist Hareket Başkanı Alexander Vulin, ülkede 17 Aralık'ta yapılan seçimlerin sonuçlarına karşı düzenlenen muhalefet protestolarının arkasında Batı'nın olduğunu ve Belarus senaryosuna göre bir devrim planlandığını öne sürdü.

Kasım ayı başında yaptığı resmi bir açıklamayla duyurduğu, ABD'nin kendisine karşı daha önce uyguladığı yaptırımlar ışığında istifa eden Vulin'e göre Batı, Belgrad'dan Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) desteklemeyi bırakmasını ve "egemen bir ülke ve ulus olmaktan vazgeçmesi için" Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep ediyor.

Vulin, "Bu benim kişisel görüşümle ilgili değil, Sırbistan'daki şiddetli protestoların arkasında Batı'nın olduğundan eminim. Seçimlerden önceki günlerde NATO yanlısı muhalefetin üyeleri Batılı diplomatlara iradenin sonucunu tanımayacaklarını söylerken, bu diplomatlar da onayladı. NATO yanlısı muhalefetin birleşik bloğu, istihbarat faaliyetleri için paravan görevi gören bir STK olan NDI'nin (Ulusal Demokratik Enstitü), farklılıklarına bakmaksızın onları bir araya getirmeyi ve birleştirmeyi amaçlayan anketler düzenlemesinin ardından oluştu. Bu anketler NDI tarafından kasıtlı olarak Batı'nın siyasi ihtiyaçlarına göre uyarlandı, böylece bir bloğu favori ve partiler için en iyi pozisyonlar olarak sundular" dedi.

Batı'nın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "devrilmesine katılması beklenen" aşırı sağcı hareketlerden bir blok oluşturmaya çalıştığını, ancak onları birleştirmeyi başaramadığını belirten Vulin, şunları kaydetti:

"Pazar gecesi Belgrad'da, Belarus senaryosuna dayanan bir renkli devrim başlatıldı. NATO destekçisi partiler seçimlerde aday gösterildi, ancak halk tarafından sevilmedikleri için vatandaşlarla iletişim sanatçılar, sporcular gibi tanınmış kişilere emanet edildi ve Batı'dan gelen fonlar STK'lar aracılığıyla sağlandı. Sırbistan'da ve AB genelinde Batı medyası rejim değişikliği atmosferi yarattı ve şiddeti kışkırttı. Seçimden bir gece önce Arnavutluk'tan Kosova'nın kendi kendini ilan eden cumhuriyetine, Kuzey Makedonya'dan Karadağ'a ve Hırvatistan'a kadar tüm bölgede Vucic'in "sokakta" devrileceğine dair haberler yayınlandı. Pazar günü Sırbistan'da bir Maidan olması gerekiyordu, iktidar zorla, sokakta değiştirildi, ancak devlet güçlü, güçlü bir adam tarafından yönetiliyor, Vuçiç Yanukoviç değil."

NE OLMUŞTU?

Batı yanlısı muhalefet bloğu "Şiddete Karşı Sırbistan" destekçileri, 17 Aralık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyerek 25 Aralık gecesi ayaklanmaya başladı ve Belgrad'ın temsil ve yürütme organı binasının önündeki merdivenleri işgal ederek bitişikteki caddeyi kapattı. Parlamento binasının camlarını kıran ve kapı ve pencerelerine kaldırım taşı parçaları fırlatan göstericiler içeri girmeye çalışmış, polis de göz yaşartıcı gazla karşılık vermiştir.

Pazar gecesi geç saatlerde polis Belgrad yönetim ofisi önündeki göstericileri dakikalar içinde dağıtarak meydanı göstericilerden temizledi ve bir güvenlik kordonu oluşturdu.

Olaylar karşısında vatandaşlara seslenen Vucic, Belgrad'daki protestoların Sırbistan'ı özerklik ve egemenliğinden mahrum bırakmaya yönelik bir girişim olduğunu ve yetkililerin düzeni koruyacağını söyledi.

Vucic, Sırp yetkilileri yaklaşmakta olan ayaklanmalar konusunda uyaran diğer devletlerin ortak istihbarat servislerine de teşekkür etti.

Vucic'e göre parlamento binası dışında yaklaşık 2,5 bin kişi toplandı ve bunların yarısından azı ayaklanmalara katıldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na göre, Belgrad Meclisi dışındaki muhalefet protestolarında sekiz polis memuru yaralandı ve "anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkmaya teşebbüs" şüphesiyle 38 protestocu gözaltına alındı.