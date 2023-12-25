Sırbistan kaynayan kazan: Açlık grevine başladı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:31

17 Aralık'ta yapılan parlamento ve yerel seçim sonuçlarının iptal edilmesini isteyen 49 yaşındaki Sırp muhalefet lideri Marinika Tepic, açlık grevine başlayan 7 isimden biri.

Tepic'in yanı sıra, "Şiddete Karşı Sırbistan" ismi altında birleşen muhalefet ittifağından 6 siyasetçi daha açlık grevine başladı.

Seçimlerde Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'in partisi zafer kazanmıştı. Ancak aralarında Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) da olduğu bir uluslararası gözlemciler, seçimlerde "oy satın alma" ve "oy sandığı doldurma" gibi bir dizi usülsüzlük tespit edildiğini raporladı.

Cumartesiden itibaren sadece sıvı tüketerek açlık grevine başlayan Tepic, "Doktorlar durumumu olabildiğince korumaya çalışıyor. Çünkü sahte seçimler iptal edilene, seçim hilesi kabul edilene ve halkın iradesine sahip çıkılana kadar vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, Sırp siyasetçi, hileye hem ülke içinde hem de dışında dikkat çekmek için eyleminin gerekli olduğunu söyledi.

Savcılık, cumartesi günü polise hile iddialarını soruşturma talimatı verdi. Polisin açıklamasındaysa seçim günü kendilerine 344 şikayetin yapıldığı ve bu rakamın bir önceki seçimden düşük olduğu ifade edildi. Bu 344 şikayetin 18'inde suç unsuruna rastlandığı açıklandı.

"AÇLIK GREVİNE SON VERİN" ÇAĞRISI

Uluslararası gözlemcilerin seçimlerle ilgili dikkat çektiği konulardan biri "göçmen seçmenler" olmuştu.

Yurtdışında yaşayan seçmenlerin, iktidar partisi tarafından organize edilen otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandırıldığı iddia edildi.

Bu organizasyondan Vucic'in sorumlu olduğunu öne süren Tepic, "Sırbistan'ın göçmen seçmenlere sahip tek ülke olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Vucic, suçlamaları yalanlayarak, "Halkın iradesini koruyacağımız konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

Açlık grevine giden siyasetçilere seslenen Vucic, "Açlık grevindekilerin buna devam etmemesini istiyorum. Gösteri organize edebilirler. Protestolara alışığım" diye konuştu.

Partisinin eski lideri Tomislov Nikolic'in de 2011'de açlık grevine gittiğini hatırlatan Vucic, Nikolic'in bu yolla hiçbir şey başaramadığını, sadece sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

Buna karşın açlık grevine devam etme konusunda kararlı olduğunu söyleyen Marinika Tepic, "Vucic'in söylediklerini bir süredir dinlemiyorum ya da ciddiye almıyorum. Çünkü ne zaman ağzını açsa yasayı çiğniyor, yalan söylüyor, vakit kazanmaya çalışıyor ve manipülasyon yapıyor. Son 10 yıldır bu şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açlık grevinin olası sonuçlarının farkında olduğunu belirten Tepic şunları söyledi:

"Ölümü düşünmüyorum. Bunu da bir fedekarlık olarak görmüyorum. Bu bir mücadele ve beni canlı tutan bir yol. Bana stres altında olup olmadığımı soruyorlar. Hayır, bunu yapmasam daha fazla stres altında olurdum."