Eski istihbaratçıdan Dodik iddiası: Tutuklamak istiyorlar

Sırbistan'daki istihbarat ajansı Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) eski müdürü Aleksandar Vulin, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in tutuklanmasının istendiği iddiasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 08:50
Eski istihbaratçıdan Dodik iddiası: Tutuklamak istiyorlar
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Sırbistan'daki istihbarat ajansı Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) eski müdürü Aleksandar Vulin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, "Hem Sırbistan'ın hem de RS'nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehlikeye atıyorlar" ifadesinin ardından, Bosna Hersek'teki mevcut durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in dün akşam ülkedeki seçim yasasında "teknik değişiklikler" yapmak için sahip olduğu yetkileri kullandığını anımsatan Vulin, bunun Schmidt'in Bosna Hersek Anayasası'na ve Dayton Barış Antlaşması'na saygı duymadan istediğini yapabileceği anlamına geldiğini savundu.

Eski İstihbarat Şefi Vulin, Schmidt'in bununla yetinmeyerek, kararlarına saygı duymayan herkesi kovuşturmaya devam edeceğini ileri sürdü.

ABD ve İngiltere ile işbirliği içerisinde RS'yi parçalamak için çalışıldığını savunan Vulin, "Dodik'i tutuklamak istiyorlar. RS'yi her şekilde ödeme işlemlerinin iptal edilmesiyle bile tehdit ediyorlar. Bunun önünde duran tek kişi Dayton Barış Antlaşması'nın garantörü Sırbistan ve Vucictir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Vulin, Aralık 2023'te, Rusya karşıtlığının parçası olmak istemediği için görevinden istifa etmişti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesini zor günlerin beklediğini, Sırp halkını gelecek günlerde bu konuda bilgilendireceğini duyurmuştu.

Paylaşımında son 48 saat içerisinde, söylemesi kolay olmayan bir haber aldıklarını belirten Vucic, "Hem Sırbistan'ın hem de RS'nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehlikeye atıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Vucic paylaşımında ayrıca, "Zor olacak, şimdiye kadarkilerin en zoru. Mücadele edeceğiz. Sırbistan kazanacak" değerlendirmesine yer vermişti.


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