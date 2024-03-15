Eski Japon bakana hapis cezası: 'Oy satın aldı'

Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski iktidar milletvekili Kakizawa Mito, Tokyo'daki yerel seçimde "oy satın aldığı" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 08:49
Eski Japon bakana hapis cezası: 'Oy satın aldı'
Abone Ol google-news

Başkentin Koto ilçesinde Nisan 2023 yerel seçiminde "oy satın almakla" suçlanan eski Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kakizawa hüküm giydi.

Tokyo Bölge Mahkemesinin kararında, 53 yaşındaki Kakizawa'nın, seçimde toplamda 2,8 milyon yenlik (19 bin dolar) "yasa dışı finansman sağlama" dahil kamu seçim yasasını ihlal ettiğine hükmedildi.

Mahkeme kararına göre Kakizawa 5 yıl ertelemeli 2 yıl hapse mahkum edildi.

Hakim Heyeti Başkanı Mukai Katsuko, kararda "(Kakizawa'nın) Suç teşkil eden eylemleri kötü niyetli suçlar ve (bunlar) halkın, 'demokrasinin temeli' seçimlerin adilliğine yönelik güvenini sarstı" ifadesini kullandı.

Kakizawa, daha önceki duruşmada, "hiçbirine itiraz etmeme kararı aldığı" aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini belirterek, "ağır sorumluluk" taşıdığını dile getirmişti.

Seçim döneminde desteklediği aday Kimura Yayoi lehine, belediye meclisi üyeleri dahil 10 kişiye, yasa dışı kampanya finansmanı sağladığı suçlamalarını kabul eden Kakizawa, eylemlerinin birçok insana büyük acı yaşattığını söylemişti.

Seçimde, Koto Belediye Başkanı seçilen Kimura Yayoi, "oy satın alma" iddiaları nedeniyle, birkaç ay sonra görevinden istifa etmişti.

Temsilciler Meclisine 5 dönem seçilen Kakizawa, altında çalışan sekreterleriyle Aralık 2023'te gözaltına alınmıştı.


japonya haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Japonya’da Fukuşima açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem

Japonya’da Fukuşima açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem
Japonya ekonomisi teknik resesyondan 'kıl payı' kurtuldu

Japonya ekonomisi teknik resesyondan 'kıl payı' kurtuldu
ABD, Güney Kore ve Japonya yapay zekada birleşiyor

ABD, Güney Kore ve Japonya yapay zekada birleşiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne Filminde telif ihlali

Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne Filminde telif ihlali
Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'

Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'
İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!

İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!
CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti

Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti