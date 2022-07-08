Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı

08 Temmuz 2022 Cuma, 07:09

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.