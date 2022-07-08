Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırıya tepki yağdı

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:37

Dünya genelinde çok sayıda lider, silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatınık kaybeden Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye yönelik saldırıyı kınadı. Liderler, dayanışma mesajı paylaştı.

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abe'nin hayatını kaybettiği saldırıya dair "Değerli dostum Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, saldırıdan duyduğu üzüntü ve şoku dile getirirken "Abe, Japonya'nın seçkin bir lideri ve ABD'nin sarsılmaz müttefiki oldu. ABD hükümeti ve Amerikan halkı, Abe'nin ailesi ve Japonya halkı için dua ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Bali'deki G20 toplantısında saldırıya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, saldırı dolayısıyla ABD'nin "derinden üzgün ve endişeli" olduğunu söyledi.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Abe'ye yönelik alçakça saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü ve üzüntüyü duyduğunu dile getirerek, "Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss da Abe’ye yapılan saldırıyı duyunca şoke olduğunu belirterek, "Bu zor zamanda Japon dostlarımızın yanındayız. Düşüncelerimiz ve dualarımız ailesi ve dostlarıyla." paylaşımında bulundu.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Abe'nin vurulduğu haberi beni şok etti. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle." ifadelerine yer verdi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Abe’nin maruz kaldığı menfur saldırı karşısında şok olduğunu ve Fransa’nın Japon halkının yanında olduğunu belirtti.

İTALYA

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin olaya ilişkin açıklamasında, "İtalyan Hükümeti, Abe’ye yönelik suikasti sert şekilde kınıyor. İtalya, bu dramatik anda Abe ve Japon halkının yakınlığını belirtir." şeklinde tepkisini aktardı.

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, sosyal medya paylaşımında Abe’ye yönelik silahlı saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, suikastı "korkunç bir gelişme" olarak niteledi.

Suikastı kınayan Cassis, Abe’nin ailesi, sevenleri ve Japon halkına taziyelerini iletti.

ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, eski Japonya Başbakanı Abe’ye yönelik silahlı saldırı nedeniyle "şoka uğradıklarını" belirterek, "Umarız Abe, kritik durumdan kurtulur ve en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ailesine sempatik dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya dair yaptığı Twitter paylaşımında "Sevgili arkadaşım Abe'ye yapılan saldırıdan derin üzüntü duyduk. Dualarımız onunla, ailesiyle ve Japonya halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Twitter paylaşımında Abe'nin vurulmasını "şok edici haber" olarak nitelendirerek, "Şu anda düşüncelerimiz ailesi ve Japonya halkıyla birlikte." ifadesine yer verdi.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıya ilişkin açıklamasında "Japonya'nın eski başbakanı Abe'ye (saldırıyı) duyduğumda şok oldum. Başbakan olduğumda tanıştığım ilk liderlerden biriydi. Görevine çok bağlıydı aynı zamanda cömert ve kibardı. Dualarım eşi ve Japonya halkıyla. Bu tür olaylar hepimizi derinden sarsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik üzücü saldırı haberini duyunca son derece sarsıldım. Onun bir an önce iyileşmesi ve sağlığına kavuşması için dua ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Düşüncelerimiz Abe, ailesi ve Japon halkıyla." ifadelerine yer verdi.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de konuya dair açıklamasında, İran’ın terör olaylarında liderlerini kaybettiğini hatırlatarak, "Terör mağduru bir ülke olarak, Japonya’nın eski Başbakanı Abe'ye düzenlenen suikast haberini yakından ve endişeyle takip ediyoruz." dedi.

TAYLAND

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Bangkok'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Başbakan Prayut Chan-O-Cha, eski Japon başbakanı Abe'nin başına gelenler karşısında çok şok oldu. Prayut ve Abe arkadaş ve birkaç kez bir araya geldikleri için nispeten yakın bir ilişkileri var." dedi.

FİLİPİNLER

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise saldırı karşısında "büyük şok ve dehşete" kapıldıklarını ifade etti.

SRİ LANKA

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Abe'ye yönelik korkakça saldırıyı duyduğunda şok olduğunu vurgulayarak, "Düşüncelerimiz ve dualarımız Japonya ailesi ve halkıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

RUSYA

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Abe'nin saldırı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Abe'ye yönelik düzenlenen saldırıyı sert şekilde kınıyoruz. Tüm Japonya halkına da en derin taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Abe'nin ailesine telgraf göndererek taziye mesajı iletti. Putin, mesajında, Abe'nin "seçkin devlet adamı" olduğunu ve Rusya ile Japonya arasındaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, "Aile ve yakınlarınıza yeri doldurulamaz ağır kayıp karşısında güçlü olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AB

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter'dan yaptığı paylaşımda Abe’ye saldırıya dair paylaşımında, "Düşüncelerimiz ve duygularımız ailen ve Japonya halkıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Gerçek bir arkadaş, çok taraflı düzenin ve demokratik değerlerin ateşli savunucusu." değerlendirmesini yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin bu acılı anlarda Japonya ile tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti.