Almanya Konsolosluğu'ndan vize açıklaması: 45 gün sürebilir
Türkiye'de AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen uygulamalarında yaşanan sorunlar tartışılırken Almanya Konsolosluğu vize işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Almanya Konsolosluğu'ndan İstanbul Vize Bölümü'ndeki işlemler hakkında açıklama geldi.
Konsolosluğun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, vize başvurusu yapılırken en az 15 gün sürenin hesaba katılması istendi.
Bazı işlem sürelerinin 45 güne kadar uzayabileceğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
"Resmi tatillere (Ör: Bayram, Noel) denk gelen zamanlarda işlem süreleri daha uzun olabilir. Vize Bölümü, seyahate 15 günden az bir süre kala yapılan başvuruları kabul etmeme hakkına sahiptir."
Açıklamaya ek yapılan uyarıda, "İşlem sırasında başkonsoloslukta işlem durumu hakkında bilgi vermek mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.
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