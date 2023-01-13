Eski Japonya Başbakanı Abe'nin suikast zanlısı cinayetle suçlandı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:39

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:41

2012-2020'deki göreviyle "en uzun süre görev yapan Japon Başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun Temmuz 2022'de Nara'da suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Gözaltı süreci 10 Ocak'ta sona eren zanlı Yamagami Tetsuya'nın psikiyatrik muayenede akli dengesinin yerinde ve yargılanacak yetkinlikte olduğu saptandı.

Nara Bölge Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 42 yaşındaki Yamagami, "cinayet ve Ateşli Silahlar Kanunu'nu ihlal" suçlarıyla itham edildi.

Ulusal basında da zanlının "silah üretimi, Patlayıcı Kontrol Yasası'nı ihlal ve binalara zarar vermek"le de suçlanabileceği belirtildi.

Yamagami'nin avukatı Furukawa Masaaki, Osaka'da geçirdiği gözaltı sürecinde sadece kız kardeşiyle görüştürülen zanlının sağlığının iyi olduğunu söylemişti.

OLAY

Abe, 8 Temmuz 2022'de batıdaki Nara kentinde partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abe'ye Temmuz 2022'de basına kapalı, Eylül 2022'de de resmi devlet cenazesi düzenlenmişti.

Saldırıda kullandığı el yapımı silahla evinde bulundurduğu benzer silahlara el konulan suikast zanlısı Yamagami, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.