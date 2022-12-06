Eski KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum polisinin tutumuna tepki gösterdi

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçmek isteyen anne ya da babası Türkiye’de doğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarına, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda Rum polisinin keyfi uygulamalarıyla, geçişlerine izin verilmediği belirtiliyor.

'Geçiş çilesine’ dikkat çeken eski KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bir KKTC vatandaşının eşi ve çocuklarıyla birlikte geçiş izni olmasına karşın sınırdan geçmelerinin engellendiğini söyledi. Rum polisinin tutumunu eleştiren Özersay, “Nedense Rum geçiş noktalarında yerine göre anne veya babası Türkiye’de doğan ya da Türkiye’den gelen insanlarımıza, yerine göre istenen kimlik kartında, yerine göre sürüş ehliyetinde, yerine göre evlilik belgesinde ve çocukların geçişinde gününe göre değişen keyfi bir uygulama ile adeta eziyet ediliyor” ifadelerini kullandı.