'İlk Adet Bilgi Paketim' kitabına KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ret
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, regl dönemine giren gençlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "İlk Adet Bilgi Paketim" isimli bilgilendirici paketin okullarda dağıtılmasına izin vermedi. CTP Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya, “Eğitim Bakanlığı'nı bu saçma, gerici, ataerkil ve yobaz zihniyetten vazgeçmeye davet ederim” dedi.
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin (KISAD) hazırladığı, regl dönemine giren gençlere ve ebeveynlerine rehberlik etmek ve bilgi vermek amacıyla hazırlanan "İlk Adet Bilgi Paketim" isimli paket, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “cinsel içerikli” olduğu iddiasıyla reddedildi.
DERYA: REGL CİNSEL DEĞİL, BİYOLOJİK BİR MESELEDİR
Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya, KISAD'ın hazırladığı "İlk Adet Bilgi Paketim" adlı kitabın Eğitim Bakanlığı tarafından "cinsel içerikli" olduğu iddiasıyla reddedilmesine yönelik basın açıklaması yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"Kadınların biyolojik olarak yaşadıkları bir süreci 'cinsel' ya da UBP zihniyeti ile 'müstehcen' gören bir zihniyet, Afganistan, Suudi Arabistan, İran gibi eril yobazlığın hüküm sürdüğü ülkelerde gördüğümüz bir durumdur. Bu zihniyet, kadın bedenini, biyolojik süreçler yaşayan bir insan bedeni olarak değil, 'cinsel bir nesne' olarak gören çağ dışı bir zihniyettir. Kıbrıs'ın kuzeyinin bu zihniyetin tutsağı haline getirilmesine izin vermeyeceğimizi belirtirken, Eğitim Bakanlığı'nı bu saçma, gerici, ataerkil ve yobaz zihniyetten vazgeçmeye davet ederim."
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