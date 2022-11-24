Türkiye, KKTC'ye 2.5 milyar TL ek kredi sağlayacak

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:54

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), 448 milyon TL'si hibe olmak üzere toplam 2.5 milyar TL ek kredi sağlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye ile KKTC arasında 14 Nisan'da imzalanan iktisadi ve mali anlaşmaya ek milletlerarası andlaşmaya göre, Türkiye'nin KKTC'ye sağlayacağı 448 milyon TL hibe ek ödenek altyapı yatırım ve reel sektör projelerinin finansmanında kullanılacak.

Söz konusu anlaşma kapsamında Türkiye tarafından sağlanacak kredi yardımlarına da 2.05 milyar TL ödenek eklendi. Ek kredinin, KKTC'nin bütçe açığı, kamu sektörü ve reform destekleme kalemlerinin finansmanında kullanılması öngörülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 'SICAK PARA' GELİYOR

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü de Reuters’a yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için görüşmelerde sona yaklaştıklarını doğruladı.

Merkez Bankası'nın net rezervleri son aylarda artış eğilimindeydi.

İKTİDAR SICAK PARA ARAYIŞINDAYDI

İktidar, son dönemde dış politika alanında birtakım "normalleşme" adımları atıyor. İlişkilerin bozulduğu Suudi Arabistan, Mısır, Ermenistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yakınlaşmaya çalışan iktidarın bu yakınlaşmalarla birlikte Türkiye’ye sıcak para girişi sağlayarak, döviz krizini aşmaya çalıştığı yorumu yapılıyordu.

Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesinin sorumlusu olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı suçlamış ancak Nisan 2022’de normalleşme süreci kapsamında Riyad’da kendisi ile görüşmüştü.

Suudi Arabistan’a jest için Müslüman Kardeşler’e destek azaltılırken, İstanbul’da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davası da kapatılmıştı. Suudi Arabistan ayrıca Türk mallarına dönük fiili boykota da son vermişti.