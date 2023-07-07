Eski Kosta Rika Devlet Başkanı ve yönetimi, nüfuz ticareti yapmakla suçlandı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:03

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:04

Kosta Rika yolsuzlukla mücadele savcılığı, eski Devlet Başkanı Luis Guillermo Solis Rivera'nın yanı sıra özel kalem müdürü, maliye bakanı, ulusal sayman ve yardımcısı hakkında ülke hazinesine karşı nüfuz ticareti suçlamasında bulundu.

Başsavcılığın internet sitesinden yapılan açıklamada "Dürüstlük, Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (FAPTA), eski Cumhurbaşkanı (2014-2018) Solis Rivera ve hükümetinin dört üyesini Bancrédito olarak adlandırılan davada Devlet Hazinesi aleyhine nüfuz ticareti yapmakla suçladı" denildi.

Savcılara göre sanıklar, geri ödeme garantisi ve gerekli uzmanlık olmaksızın Cartago Bancrédito Devlet Tarım Kredi Bankası'nın likiditesini korumak için Hazine fonlarını aktarmayı makul olmayan bir şekilde kabul ettiler. Sanıkların eylemlerinin kamu yararı ve Hazine'nin zararına olduğu iddia edildi.

Eski başkanın yanı sıra, eski Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Elio Fállas Venegas, Solis'in özel kalem müdürü ve şu anki Belçika Büyükelçisi Sergio Alfaro Salas, eski ulusal sayman Marta Cubillo Jiménez ve yardımcısı Mauricio Arroyo Rivera da sanık sandalyesinde olacak.

Eski devlet başkanı yerel medyaya yaptığı açıklamada iddiaları şiddetle reddederek, hükümetinin her zaman yasalara uygun, ülke yararına ve bu özel durumda da Bancrédito'nun alacaklıları ve çalışanlarının yararına hareket ettiğini belirtti.