Kosta Rika açıklarında yeni ahtapot türleri keşfedildi

Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:55

Güncelleme: 04.07.2023 - 15:58

Kosta Rika açıklarında denizin derinlerinde yeni bir ahtapot türleri keşfedildi.

Bilim insanları, mürekkep kesesi olmayan küçük ve orta boy bir ahtapot cinsi olan Muusoctopus'un yeni türünün keşfinin kayda değer olduğunu söyledi.

Deniz seviyesinin 2 bin 800 metre altında bulunan kuluçka alanı, dünyada bilinen sadece üçüncü ahtapot yuvası olduğu belirtildi.

Puntarenas kıyılarında bulunan Dorado kayalıklarındaki yuva, ilk olarak 2013 yılında bilim insanları tarafından yumurtalarını kuluçkaya yatıran 100 dişi ahtapot bulunarak tespit edilmişti.

O dönemde araştırmacılar gelişmekte olan hiçbir embriyoya rastlamadıklarını, bunun da ortamın yavru ahtapotlar için uygun olmadığı sonucuna varmalarına neden olduğunu söyledi.

Ancak, ABD merkezli Bigelow Okyanus Bilimleri Laboratuvarı'ndan Dr. Beth Orcutt ve Kosta Rika Üniversitesi'nden Dr. Jorge Cortes liderliğindeki bir ekibin, bu yılın başlarında bölgeye geri döndüğü ve çok daha olumlu bulgular elde ettiği belirtildi.

Ekibin 19 gün boyunca Pasifik Okyanusu'nda Schmidt Okyanus Enstitüsü'ne ait bir gemide bulunduğu ve deniz dibini ve yavru ahtapotları gözlemlemek için bir su altı robotu kullandığı kaydedildi.

Enstitünün yönetici direktörü Dr. Jyotika Virmani, söz konusu keşfe ilişkin şunları kaydetti:

"Kosta Rika sularında deniz yüzeyinin 2.800 metre altında yeni bir aktif ahtapot yuvasının keşfi, okyanusumuz hakkında daha öğrenecek çok şey olduğunu kanıtlıyor. Kosta Rika açıklarındaki derin deniz, ROV SuBastian tarafından toplanan tripod balıkları, ahtapot yavruları ve mercan bahçelerinin muhteşem görüntüleriyle insan hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Dünyanın inanılmaz okyanusumuzun harikalarına tanıklık etmesine ve bu harikaları incelemesine yardımcı olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."