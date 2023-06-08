Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 14 yıl sonra Suriye'de

Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 08.06.2023 - 10:14

Lübnan'ın eski cumhurbaşkanı Mişel Avn, dün 14 yılın ardından Şam’a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü. Görüşme sırasında Esad, Lübnan'ın gücünün siyasi ve ekonomik istikrarda yattığını belirterek, Lübnanlıların bu istikrarı diyalog ve fikir birliği yoluyla yaratabileceklerini ifade etti.

Avn’ın Şam ziyareti özellikle Avn’ın ardından Cibran Basil’in Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi’nin başına geçmesi dahil Lübnan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin krizi konusu gibi birden fazla anlam içeriyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, görüşme sırasında Esad, Lübnanlıların tüm sorunların ve zorlukların üstesinden gelme yeteneğinin yanı sıra, ulusal ve anayasal kurumlarının rolünün tahsis edilmesi ve ilkelere bağlı kalma yeteneğine güvendiğini ifade etti.

Esad, Suriye ve Lübnan'ın karşı karşıya oldukları zorluklara birbirinden ayrı bakamayacaklarını ifade ederken, son dönemde gerçekleşen Cidde’deki Arap Zirvesi’nde gündeme gelen Arap-Arap yakınlaşmasının Suriye ve Lübnan'ı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Diğer yandan Avn, Lübnanlıların her şeye rağmen ulusal birliğini koruduğunu belirterek, "Suriye halkının farkındalığı, ülkesine, ordusuna ve liderliğine olan inancı sayesinde zor ve tehlikeli aşamayı atlattığını" ifade etti. Ayrıca, Suriye’nin yükselişi ve refahının Lübnanlılara iyi yansıyacağını bildirdi.