Suriye: Esad-Erdoğan görüşmesi, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesine bağlı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:56

Güncelleme: 22.05.2023 - 12:03

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, gündeme ilişkin konuları Rus basını RT'ye değerlendirdi.

Faysal el-Mikdad, Suriye'nin "Türkiye gibi topraklarını işgal eden bir ülkeyle hemen ilişkilerini normalleştirmeyeceğini" belirterek, Suriye topraklarındaki "anormal duruma son vermek için istişare ve bazı toplantılar" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mikdad, "Normalleşme, ancak Türk kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesinden sonra olabilir" ifadelerini kullandı.

Mikdad, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası bir görüşmenin, "Türk güçlerinin Suriye'den çekilmesine bağlı" olduğunu kaydetti.

"İŞGAL, TÜM SURİYE TOPRAKLARINDA SON BULMALI"

Moskova'da gerçekleşen Suriye konulu dörtlü toplantıya dikkat çeken Mikdad, şunları söyledi:

"Rus dostlarımızın gösterdiği çabayı çok takdir ediyoruz ve İran'ın güvenlik, askeri ve siyasi düzeylerde gerçekleşen görüşmelere katılmasını da takdir ediyoruz. İşgalin, Suriye topraklarında son bulması konusunda her zaman netiz; Bu ister kuzeybatıda, ister kuzeydoğuda ve isterse Tanf'ta olsun..."

SURİYELİ SIĞINMACILARA ÇAĞRI YAPTI

Yurtdışındaki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için "uygun ortam veya koşulların bulunmamasının sebebinin Batılı ülkeler" olduğunu savunan Mikdad, Batılı ülkelerin "teröristleri destekleyerek ve silahlandırarak Suriye'deki altyapının ve ekonomik kurumların yıkılmasından sorumlu" olduklarını ileri sürdü.

Mikdad, yurtdışındaki Suriyelilere kendilerine "iyi bir yaşam ve geri dönüşü garanti eden tüm karar ve kararnamelerin yayınlanması" ışığında geri dönme çağrısı yaptı.

Mikdad, "Anayasa tartışma Komitesi birkaç toplantı yaptı ve ardından kontrolümüz dışındaki durumların bir sonucu olarak durdu. Bu komitenin çalışmalarının yeniden başlatılması için koşullar oluştuğunda biz hazırız. Ancak, bu toplantıların geri dönüşü için uygun iklimler ve koşullar sağlamalıyız" dedi.