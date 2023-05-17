Eski Metropolite 'cinsel istismar' suçlaması: 42 yıl sonra suçlu bulundu

Yayınlanma: 17.05.2023 - 15:46

Güncelleme: 17.05.2023 - 15:46

Rum basınında yer alan haberlere göre, Larnaka'ya bağlı Çite bölgesinin 84 yaşındaki eski Metropoliti Hrisostomos'un, görev yaptığı dönemde 16 yaşındaki kıza cinsel istismar suçu işlediği, 42 yıl sonra yargılandığı mahkemece belirlendi.

Larnaka Ceza Mahkemesi, Hrisostomos'un aldığı cezayı 26 Mayıs'ta yapılacak duruşmada ilan edeceğini duyururken karar, mağdur yakınları ve kadın dayanışma örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Olay, mağdurun 2021'de savcılığa suç duyurusunda bulunarak 1981'de babasının hayatını kaybetmesinin ardından maddi yardım almak üzere gittiği kilisede, o dönemde Çite Metropoliti olan Hrisostomos'un 5. görüşmelerinde kendisini ofisine çağırdıktan sonra kapıyı kilitleyerek saldırdığını iddia etmesiyle mahkemeye taşınmıştı.

Larnaka Ceza Mahkemesi, 2021'de verdiği kararda mağdurun çelişkili ifadelerini gerekçe göstererek Hrisostomos'u beraat ettirmişti.

Bu ayın başında aynı mahkemede tekrar açılan davada, bu kez olayın polis tarafından eksik soruşturulduğunu ve Hrisostomos'un adil yargılanmadığını iddia eden avukatının öne sürdüğü tüm argümanlar, Yargıç Evi Efthymiou tarafından reddedildi.

Mahkemenin verdiği kararın, Ortodoks Kilisesi'nin etkili olduğu Güney Kıbrıs'ta ilk defa yüksek rütbeli bir Hristiyan din adamının cinsel istismar suçundan ceza alacak olması sebebiyle önem taşıdığı belirtiliyor.

Öte yandan GKRY'de İngilizce yayın yapan Philenews'in internet sitesinde yer alan haberde, 45 yıl boyunca Çite'deki kilisede metropolitlik dahil çeşitli pozisyonlarda görev yapan Hrisostomos'un, 1980'li yıllarda çok sayıda kadına karşı cinsel saldırı suçu işlediğinin değerlendirildiğini öne sürdü.

Haberde, bugüne kadar 6 kadının Hrisostomos hakkında güvenlik güçlerine benzer ihbarlarda bulunduğu kaydedildi.