Eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı: Rusya’dan vazgeçemezler

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Putin’in “Rusya yalnızlaştırılamaz” sözlerini, Türkiye’nin eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Emekli Büyükelçi Akıncı, “Rusya, tamamen dünyadan izole edilemez. Moskova’nın Batı ile ilişkileri neredeyse dondurulmuş durumda, kısmen yalnızlaştırıldı; kendi parasını dahi kullanamıyor. Uzun vadede, Batı’nın Rusya’nın doğal kaynaklarından vazgeçmesi de mümkün değil. Ancak Moskova’nın büyük zarara uğradığı ortada. Rusya bugün, Sovyetler dağıldıktan sonra, gittikçe ticaret hacmini artırarak ve uluslararası kuruluşlara katılarak dünya ile bütünleşti. Fakat, artık Sovyetler Birliği gibi kendi kendine yetebilen bir ülke değil” dedi.

BEKLENMEDİK DİRENİŞ

Yaptırımların saldırıları durdurma olasılığına ilişkin konuşan emekli Büyükelçi Akıncı, “Rusya operasyonlar konusunda kararlı. Ukrayna’yı güç kullanarak dize getirebileceğini zannetti ama başaramadı. Beklemediği bir direniş gördü. Bu yüzden, ‘şu anki askeri harekâtı başarılı’ denemez. Örneğin, Mariupol, operasyonun başından beri bir hedefti çünkü, o kent aracılığıyla asıl kontrol etmek istediği Donbas’ı ve ilhak ettiği Kırım’ı birleştirmek istiyordu. Ancak hâlâ tam olarak kontrolü sağlayabilmiş değil” yorumunda bulundu. Akıncı, meseleye her iki tarafla da iyi ilişkilere sahip olması gereken Türkiye açısından bakmakta fayda olacağını sözlerine ekledi.