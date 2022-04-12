Zelenski'den Putin'i çok kızdıracak fotoğraf: Ukrayna'da ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk gözaltında
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk gözaltına alındığını bildirdi, "Detayları sonra paylaşacağız" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.
Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.
"DETAYLARI SONRA PAYLAŞACAĞIZ"
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız" ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.
Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.
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