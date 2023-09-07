Eski Mossad Başkanı’ndan itiraf

Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:21

Güncelleme: 07.09.2023 - 16:21

Mossad'ın eski istihbarat şefi Pardo, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ülkesinin ırk ayrımına dayalı uygulamalarının olduğunu ifade etti.

Eski Mossad Başkanı, "Burada bir apartheid devleti var. İki kişinin iki hukuk sisteminde yargılandığı bir ülke, apartheid devletidir" dedi.

"İsrail'in Batı Şeria'da apartheid sistemi uyguladığını" belirten Pardo, "bu görüşünün aşırı olmadığını ve gerçeklere dayandığını" kaydetti.

Hareket özgürlüğüne değinen Pardo, İsrail vatandaşlarının abluka altındaki Gazze Şeridi dışında arabalarıyla istedikleri yere gidebildiklerini ancak Filistinlilerin bunu yapamadığını hatırlattı.

Pardo, İsrail'in en önemli sorunlarından birinin Filistinliler olduğuna inandığını vurgulayarak, bunu İran'ın nükleer programından daha önemli bir mesele olarak değerlendirdiğini söyledi.

2011-2016 yıllarında Mossad Başkanlığı yapan Pardo, görev süresinde birçok kez Netanyahu'yu İsrail'in sınırlarını belirlemesi veya Yahudiler için bir devletin yıkılma tehlikesini göze alması gerektiği konusunda uyardığını aktardı.

Pardo, ülkesinin Filistinliler ile arasına bir sınır koymaması durumunda İsrail'in bir Yahudi devleti olarak kalmasının tehlikeye gireceğinin altını çizdi.

Filistin topraklarındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.