MİT'in MOSSAD operasyonunda ilginç ayrıntı: Yakalanan şüpheli için Ekşi Sözlük’te kayıp ilanı paylaşılmış

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:05

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:23

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, MOSSAD’a yönelik bir Türkiye’de bir operasyon gerçekleştirdi.

Sabah’ın aktardığı habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim adlı 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını tek tek itiraf etti. Toplamda 9 hücreyle bağlantılı 56 şahsın Mossad'a çalıştığı değerlendiriliyor.

İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen 2'si Türk 7 kişi İstanbul'da yakalandı.

EMEKLİ POLİS İÇİN EKŞİ SÖZLÜK’TE KAYIP İLANI

Şüpheliler arasında yer alan Ahmet Koray Özgürün’ün yakınlarının 17 Eylül 2022’de Ekşi Sözlük’te kayıp ilanı açtığı ortaya çıktı. 'kalamar taklidi yapan kedi' adlı yazarın sözlükteki girdisinde, kayıp olduğu belirtilen Özgürün için şu ifadeler kullanılmış:

“benim adım okan albayrak (geçmişte bazı terör ve diğer endişelerimden dolayı aileme zarar gelmemesi için soyadımı değiştirdim.)

geçmişte terör ve siyasi şubede çalışmış olan 69 yaşındaki ahmet koray özgürün isimli emekli polis memuru babam normalde fethiye'de yaşıyordu, yaklaşık bir ay kadar önce istanbul'a taşınmaya karar verdiğinden dolayı ev bakmak amacıyla istanbul'a gitti ve çok yakın arkadaşının tansu isimli kızının evinde yaklaşık bir aydır ikamet etmeye başladı.

12 eylül 2022 günü tansu ile birlikte yemek için aksam yemek hazırlamaya karar vermiş ve evde yemek yaparken gelen bir telefon üzerine (e-posta adresini ve şifresini bildiğim için google etkinliğine baktım ve tarafına bir telefon araması geldiğini ve yaptığı en son google aramalarını gördüm, telefonuna truecaller adlı uygulamadan bildirim gelmiş. yani telefon rehberinde kayıtlı olmayan tanımadığı bir numara babamı aramış.) yaptığı yemeği yarım bırakarak evden sadece şarj cihazını ve cüzdanını alıp evin kapısını kilitleyerek kimseye haber vermeden evden ayrılmış.

aynı gün akşam işten çıkan ve eve giden tansu evde babamı bulamadığı için telefonla kendisini aramayı denemiş ancak telefonu kapalı olduğu için kendisine ulaşamamış. gece gelmediği için ve her zaman attığı her adımı haber verdiğinden dolayı şüphelenmeye başlamış.

ardından da bilindik kayıp vakalarında olduğu gibi ailem ve arkadaşları tarafından da kendisine ulaşılamadığı için halam tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

hayatını bu devleti korumaya adamış ve görevini korumaya ant içmiş bir ailenin bir üyesi olan 57 bin sicil numaralı bir emekli polis memurunu emniyet genel müdürlüğünün bulacağına eminim. ancak biz ailesi olarak son derece endişe içindeyiz.

babamı gören kişilerin lütfen 112'yi arayarak bilgi vermesini rica ederim.”