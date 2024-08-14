Eski NASA çalışanından 'Samanyolu' çıkışı: 'Fotoğraflar bir illüstrasyondur...'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 11:04

Güncelleme: 14.08.2024 - 11:04

Eski bir NASA analisti olan Alexandra Doten, TikTok'ta Samanyolu galaksisinin fotoğraflarının neden gerçek olmadığını açıkladı.

Doten, "Samanyolu'nun tam görüntüsü olarak gördüğünüz her şey bir illüstrasyondur" diyerek, insanların bu galaksiyi bu şekilde görmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Doten'in açıklamalarına göre, Samanyolu'nu bu şekilde göremememizin nedeni oldukça basit: Galaksimizin spiral kollarından birinin kenarından başka bir noktadan hiç bakabilmiş değiliz. Dünya'nın şekli konusunda uzun süredir bilgi sahibiyiz, ancak dünyanın tam bir fotoğrafını çekmek için gezegenin dışına çıkmak gerekiyordu. Benzer şekilde, Samanyolu'nun tam bir görüntüsünü elde etmek için galaksinin dışına çıkmamız gerekiyor ki bunun da şu an için imkansız olduğu belirtiliyor.

İlk tam dünya fotoğrafı, 1972 yılında Apollo 17 görevi sırasında çekilmişti. Ancak Samanyolu'nu fotoğraflamak, Güneş Sistemi'ni bile terk edememiş bir tür için çok daha zorlu bir görev.

Samanyolu'nu görüp fotoğraflayamasak da, gece gökyüzünde gördüğümüz çoğu nesne galaksimizdeki yıldızlardır ve bu yıldızları haritalayarak galaksinin genel görünümünü çıkarabiliyoruz. Doten, bu durumu bir dönme dolaba binerken onun görüntüsünü oluşturmaya çalışmaya benzetiyor.