Eski Peru Devlet Başkanı serbest bırakılıyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:41

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:41

Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Fujimori'nin insani gerekçelerle serbest bırakılmasını sağlayan ancak daha sonra iptal edilen 2017 affının lehinde karar aldı.

Mahkeme belgelerinde, ceza infaz kurumunun Fujimori'yi "aynı gün içinde" derhal serbest bırakması gerektiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi Mart 2022'de bir alt mahkemeye Fujimori'nin serbest bırakılması talimatı vermişti. Ancak alt mahkeme, 1 Aralık'ta verdiği kararla serbest bırakma yetkisinin olmadığını öne sürerek eski Devlet Başkanı hakkındaki kararı tekrar Anayasa Mahkemesine bırakmıştı.

1990-2000 yıllarındaki devlet başkanlığı döneminde görevi suistimal, rüşvet ve yargısız infazlar yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori, 2007'den bu yana Peru'da hapis yatıyordu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 2017'de insani gerekçelerle Fujimori için af çıkarmıştı. Kuczynski'nin, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle devlet başkanlığından azledilmemek için Mecliste Fujimori'nin eski partisinden milletvekillerinin desteğini sağlayabilmek amacıyla Fujimori'yi affettiği öne sürülmüştü.