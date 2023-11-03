Peru'da çocuk evliliği yasaklandı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:04

Güncelleme: 03.11.2023 - 09:04

Peru'da Adalet ve İnsan Hakları Komisyonunun sunduğu Medeni Kanun'da değişiklik öngören madde, Kongre'de yapılan oylamada kabul edildi.

Peru'da 18 yaş altı evliliklerin yasaklanmasını ön gören karar, 113 Kongre üyesinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

Adalet ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Janet Rivas, yasayı desteklediklerini belirtti.

Yasanın öncülerinden Flor Pablo, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tasarıyı destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bugün kızlarımızı özellikle ülkenin en ücra bölgelerinde istismar edenlere karşı önemli bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan habere göre, ebeveynlerinin izni doğrultusunda ülkede yılda 4 bini aşkın çocuk evliliğinin yapıldığı ortaya çıktı.