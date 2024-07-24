Eski Premier Lig şampiyonu inşaat işçisi oldu!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 18:02

Güncelleme: 24.07.2024 - 18:02

İngiltere Premier Lig’te 2016’da Leicester City ile şampiyonluk yaşayan ve bir süre İngiltere milli takımında oynayan Danny Drinkwater, geçen yıl emekli olduktan ve hakkında iflasın eşiğinde olduğu haberleri çıktıktan sonra yakın zamanda yeni bir işe başladı.

ŞANTİYE’DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Emekli İngiliz yıldız, geçen yıl ekim ayında henüz 33 yaşındayken profesyonel futboldan emekli olduğunu açıkladıktan sonra neler yaptı?

Eski orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından bir şantiyede çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

34 yaşındaki eski yıldız Instagram hikayesinde, “Noluyor Danny, dibe mi vurdun?" yazan bir kullanıcının yorumunu yeniden paylaştı.

Drinkwater, yanıt olarak "Bu gelen mesajlardan biri... Biraz terbiyeli olun. Şantiyede çalışmayı seviyorum! Bu bir seçim" dedi.

İFLASIN EŞİĞİNDE OLDUĞU HABERİ

Geçen yıl Kasım ayında İngiltere merkezli Daily Mail'in haberine göre, bir dönem Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da da forma giyen eski futbolcu, iflasın eşiğine gelmişti.

Haberde; Drinkwater'ın açtığı restoranın 782 bin sterlin zarara uğradığı aktarıldı. Daha önce, 2018'de Manchester şehrinde açtığı bir restoranın da yaklaşık 2 milyon sterlin borçla iflas etmesi sebebiyle yeni bir restoran açan 33 yaşındaki eski futbolcu, yeni girişiminden de zararla ayrıldı.

SÜPER LİG’E KİRALANMIŞTI

2015-16 Premier Lig şampiyonu Leicester City takımının ayrılmaz bir parçası olan Drinkwater, 2017 yılında iddialı bir hamleyle Chelsea'ye gitti.

Ancak başarısız bir dönem geçirdikten kısa bir süre sonra Stamford Bridge'de as takımın dışında kaldı ve aralarında Kasımpaşa’nın da bulunduğu dört farklı takıma kiralık gönderildi.