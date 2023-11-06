Süper Lig'in eski yıldızı Danny Drinkwater'dan kötü haber

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:59

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:59

Önceki günlerde futbol hayatına nokta koyan İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, bu kez saha dışı bir olayla gündem oldu.

İngiltere merkezli Daily Mail'in haberine göre; bir dönem Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da da forma giyen eski futbolcu, maddi olarak iflasın eşiğine geldi.

RESTORANI İFLAS ETTİ

Haberde; Drinkwater'ın açtığı restoranın 782 bin sterlin zarara uğradığı aktarıldı. Daha önce 2018'de Manchester şehrinde açtığı bir restoranın yaklaşık 2 milyon sterlin borca sahip olup iflas etmesi sebebiyle yeni bir restoran açan 33 yaşındaki eski futbolcu, yeni girişiminden de zararla ayrıldı.

YÜZDE 70'İNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

İkinci restoran girişiminden de zarar eden Drinkwater'ın bu restoranın yüzde 70'ini satmak zorunda kaldığı belirtildi.

2015-16 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Danny Drinkwater, 2020-21 sezonunda Chelsea'den Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.