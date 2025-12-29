Eski rapçi başbakan adayı oldu

Nepal’de rapçi kimliğiyle tanınan ve daha sonra Katmandu Belediye Başkanı seçilen Balendra Shah (Balen), pazar günü Rastriya Swatantra Party (RSP – Ulusal Bağımsız Parti) ile ittifak kurdu. Partinin liderliğini ise eski televizyon sunucusu Rabi Lamichhane yürütüyor.

Parti yetkililerine göre anlaşma kapsamında, 5 Mart’ta yapılacak seçimleri RSP’nin kazanması halinde 35 yaşındaki Balen başbakan olacak, 48 yaşındaki Lamichhane ise parti liderliğini sürdürecek.

İki lider de, eylül ayında patlak veren ve 77 kişinin hayatını kaybettiği, yaygın yolsuzluklara karşı düzenlenen “Gen Z” öncülüğündeki protestoların taleplerini hayata geçirme sözü verdi. Söz konusu protestolar, dönemin Başbakanı K.P. Sharma Oli’nin istifasıyla sonuçlanmıştı.

GENÇ SEÇMEN SAYISI ARTTI

Seçim Komisyonu verilerine göre, 30 milyon nüfuslu Nepal’de yaklaşık 19 milyon kişi oy kullanabilecek. Protestoların ardından çoğu genç olmak üzere yaklaşık 1 milyon yeni seçmen kayıt altına alındı.

Balen, eylül protestoları sırasında ön plana çıkmış, sokaktaki gençlerin fiili lideri olarak görülmüştü.

Ayrıca seçim sürecini yönetecek olan, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki’nin başkanlığındaki geçici hükümetin kurulmasında da rol oynamıştı.

Buna karşın bazı eleştirmenler, Balen’in protestolar sırasında sahada nadiren göründüğünü, destekçilerine daha çok sosyal medya üzerinden seslendiğini savunuyor.

ESKİ PARTİLER ZORLANIYOR

Son 30 yılda iktidarı büyük ölçüde paylaşan Nepal Komünist Partisi (Birleşik Marksist-Leninist – UML) ile merkezci Nepali Congress, bu seçimlerde en ciddi meydan okumayla karşı karşıya bulunuyor.

RSP lideri Lamichhane ise 2022 seçimleri öncesinde kurduğu partiyle kısa sürede popülerlik kazanmış, özellikle televizyonculuk dönemindeki yolsuzluk karşıtı söylemleriyle tanınmıştı.

Ancak Lamichhane, küçük tasarruf sahiplerinden toplanan fonların kötüye kullanıldığı iddiasıyla açılan bir davada kefaletle serbest bulunuyor.

Nepali Congress Sözcüsü Prakash Sharan Mahat, Reuters’a yaptığı açıklamada, Balen ve Lamichhane’nin “tartışmalı figürler” olduğunu savundu.

Mahat, “Bu ittifakın büyük bir siyasi sarsıntı yaratacağını düşünmüyorum. Seçmenler yine deneyimli ve köklü partileri tercih edecektir” dedi.