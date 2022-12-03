Eski Rus yetkiliden Ukrayna çıkışı: Kiev'i ele geçirene dek sürecek

03 Aralık 2022 Cumartesi, 11:50

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitri Rogozin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Russia Today kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Rogozin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kiev'i ele geçirene kadar sona ermeyeceğini ileri sürdü.

Rogozin, "Kiev'i ele geçirene kadar özel askeri operasyon sona ermeyecek. Rusya'ya karşı kullanılan Ukraynalıların bize tam sadakatini sağlayabilmemiz, zaferimizden sonra bile birkaç yıl alacaktır" dedi.

Rogozin, Ukrayna'nın "Batı'nın bir ileri karakolu" olmaktan çıkarılmadan tek kutuplu dünya düzenin de sona ermeyeceğini aktardı.

Rogozin, "Nazilerden arındırma operasyonu, bugün Ukrayna olarak adlandırılan ama aslında Rusya karşıtı olan bu devasa alanı restore etmek için uzun bir süreçtir. Bunun Rusya tarafından yapılması gerekiyor" diye konuştu.