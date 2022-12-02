Ukrayna'dan Rusya hamlesi: Yakın dini kuruluşların faaliyetlerini yasakladı
Ukrayna, Rusya'daki "nüfuz merkezleriyle bağlantılı" dini kuruluşların faaliyetlerini yasakladı .
Ukrayna, Rusya'daki "nüfuz merkezleriyle bağlantılı" dini kuruluşların faaliyetlerini yasaklayarak, Ukrayna ile Rus Ortodoks kiliseleri arasındaki bağlantılarını inceleyeceğini duyurdu.
ABC News'te yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların temsilcilerine karşı kişisel yaptırımlar uygulanmasına yönelik Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararını yürürlüğe koyan bir kararname imzaladı.
Zelenski'nin imzaladığı kararnamede, 2019 yılında Rus kilisesinden bağımsız bir kilisenin kurulmasıyla sonuçlanan bir bölünmenin ardından Ukrayna'daki iki Ortodoks kurumdan biri olan Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin incelenmesi de yer alıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov geçtiğimiz hafta Ukraynalı yetkilileri "Rus Ortodoks Kilisesi'ne savaş açmakla" suçladı.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), geçen hafta bir rahibin ayin sırasında Rusya hakkında olumlu konuşmasının ardından manastırda arama yaptı. SBU, birimlerinin başka bir manastır ve Kiev'in 240 kilometre (150 mil) batısındaki Rivne bölgesindeki bir piskoposluk da dahil olmak üzere toplam 350'den fazla kilise binasını aradığını açıkladı.
SBU, aramalarda "'Rus dünyası' propagandası da dahil olmak üzere ilahiyat fakülteleri ve kilise okullarındaki çalışmalar sırasında kullanılan Rusya yanlısı literatür" bulunduğunu söyledi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Düşüşe geçtiler
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- 'Aday konuşmayın'
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum