Ukrayna'dan Rusya hamlesi: Yakın dini kuruluşların faaliyetlerini yasakladı

02 Aralık 2022 Cuma, 17:55

Ukrayna, Rusya'daki "nüfuz merkezleriyle bağlantılı" dini kuruluşların faaliyetlerini yasaklayarak, Ukrayna ile Rus Ortodoks kiliseleri arasındaki bağlantılarını inceleyeceğini duyurdu.

ABC News'te yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların temsilcilerine karşı kişisel yaptırımlar uygulanmasına yönelik Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararını yürürlüğe koyan bir kararname imzaladı.

Zelenski'nin imzaladığı kararnamede, 2019 yılında Rus kilisesinden bağımsız bir kilisenin kurulmasıyla sonuçlanan bir bölünmenin ardından Ukrayna'daki iki Ortodoks kurumdan biri olan Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin incelenmesi de yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov geçtiğimiz hafta Ukraynalı yetkilileri "Rus Ortodoks Kilisesi'ne savaş açmakla" suçladı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), geçen hafta bir rahibin ayin sırasında Rusya hakkında olumlu konuşmasının ardından manastırda arama yaptı. SBU, birimlerinin başka bir manastır ve Kiev'in 240 kilometre (150 mil) batısındaki Rivne bölgesindeki bir piskoposluk da dahil olmak üzere toplam 350'den fazla kilise binasını aradığını açıkladı.

SBU, aramalarda "'Rus dünyası' propagandası da dahil olmak üzere ilahiyat fakülteleri ve kilise okullarındaki çalışmalar sırasında kullanılan Rusya yanlısı literatür" bulunduğunu söyledi.